MN24 – Allenamento Milan, assenti Pulisic e Saelemaekers: saltano la sfida con la Lazio? Le ultime

Allenamento Milan, assenti sia Pulisic che Saelemaekers nell’ultima seduta. I due rossoneri rischiano per la sfida con la Lazio? Le ultime

La preparazione del Milan in vista della prossima gara di campionato contro la Lazio è continuata, ma con due importanti assenze registrate nella sessione di allenamento odierna. Come riportato da MilanNews24, non hanno preso parte alla seduta con il gruppo due esterni offensivi fondamentali per lo scacchiere tattico di Allegri: Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. Saelemaekers è stato fermato da un fastidio alla schiena, mentre Pulisic ha dovuto gestire un lieve affaticamento muscolare.

Questi stop, sebbene non sembrino destare particolare preoccupazione nell’immediato, hanno richiesto un approccio cautelativo da parte dello staff medico e tecnico rossonero.

Allenamento Milan: Condizioni Monitorate Nelle Prossime Ore

Il Milan ha deciso di monitorare attentamente le condizioni di entrambi i giocatori nei prossimi giorni per valutarne l’effettivo recupero. L’assenza di Saelemaekers e Pulisic in allenamento rappresenta un potenziale grattacapo per la formazione in vista dell’impegno contro la Lazio. Sebbene la situazione non sia allarmante, lo staff tecnico dovrà attendere l’evoluzione clinica per capire se i due esterni saranno pienamente disponibili. La gestione dei carichi e degli affaticamenti è cruciale in questa fase del campionato, dove gli infortuni muscolari possono avere un impatto significativo sulla rosa. La speranza del Milan è che entrambi possano rientrare in gruppo rapidamente per essere a disposizione per la partita.