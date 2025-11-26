Mercato Milan, il Chelsea torna alla carica per Maignan. Le mosse dei Blues e la volontà del portiere rossonero

Mercato Milan, il Chelsea ci riprova per Mike Maignan. La posizione del Milan e la volontà del portiere francese

Il Chelsea ha intensificato i propri sforzi per assicurarsi le prestazioni di Mike Maignan, riaprendo i contatti con l’entourage del portiere in vista di un potenziale trasferimento a parametro zero la prossima estate. Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, sul proprio profilo X, la notizia cruciale è che il portiere francese non avrebbe intenzione di prolungare il suo contratto in scadenza con il Milan. Questa decisione aprirebbe di fatto la porta a una delle più grandi opportunità di mercato per i Blues, che sono alla ricerca di un estremo difensore di caratura internazionale per blindare la porta.

L’operazione, se finalizzata, rappresenterebbe un colpo significativo per il club londinese, che si assicurerebbe un top player a costo zero.

Mercato Milan, il Chelsea e i Piani Per Riorganizzare La Rosa Dei Portieri

Per far spazio a Maignan e completare l’affare, il Chelsea avrebbe già in programma la cessione di Filip Jörgensen, attualmente in rosa. Questa mossa consentirebbe ai Blues di liberare spazio nell’organico e di riorganizzare la gerarchia tra i pali. L’arrivo di Maignan a Londra segnerebbe la fine della sua esperienza al Milan, dove, nonostante le ottime prestazioni, le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate.