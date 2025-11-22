Connect with us

Milan Futuro: si torna in campo! La squadra di Oddo riparte in trasferta contro il Villa Valle. gara visibile sui canali social avversari

Vlahovic, cori razzisti dal pubblico di Firenze: la Viola corre un grosso rischio. L'episodio e cosa può succedere

Inter Milan, le ultime sulle scelte di Chivu in vista della stracittadina: chi al posto di Dumfries? Ultime

Allegri, la mossa anti Inter ispirata ad Antonio Conte? Il tecnico ha analizzato anche la gara vinta dal Napoli contro i nerazzurri

Gattuso guarda ancora in casa Milan: non solo Ricci e Gabbia, c'è anche lui sul taccuino del CT Azzurro

25 minuti ago

Milan Futuro, la squadra allenata da Massimo Oddo tornerò in campo domani contro il Villa Valle. A metà settimana il recupero con il Real Calepina

Anche il Milan Futuro di Massimo Oddo scenderà in campo domani, qualche ora prima del Derby della prima squadra. La seconda squadra rossonera ritorna a giocare dopo la sosta Nazionali e lo farà in trasferta contro il Villa Valle.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:30. La gara è cruciale, dato che il Villa Valle ha gli stessi punti del Milan Futuro (pur con una partita in più). I tifosi potranno seguire il match in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della squadra di casa.

Questa sarà una settimana densa di impegni per la formazione Under 23. Infrasettimanalmente, i rossoneri recupereranno il 12° turno di campionato: mercoledì 26 novembre, il Milan Futuro ospiterà il Real Calepina, con kick-off alle ore 14:30.

