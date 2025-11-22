Milan Futuro: si torna in campo! La squadra di Oddo riparte in trasferta contro il Villa Valle. gara visibile sui canali social avversari

Milan Futuro, la squadra allenata da Massimo Oddo tornerò in campo domani contro il Villa Valle. A metà settimana il recupero con il Real Calepina

Anche il Milan Futuro di Massimo Oddo scenderà in campo domani, qualche ora prima del Derby della prima squadra. La seconda squadra rossonera ritorna a giocare dopo la sosta Nazionali e lo farà in trasferta contro il Villa Valle.

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:30. La gara è cruciale, dato che il Villa Valle ha gli stessi punti del Milan Futuro (pur con una partita in più). I tifosi potranno seguire il match in diretta sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della squadra di casa.

Questa sarà una settimana densa di impegni per la formazione Under 23. Infrasettimanalmente, i rossoneri recupereranno il 12° turno di campionato: mercoledì 26 novembre, il Milan Futuro ospiterà il Real Calepina, con kick-off alle ore 14:30.

