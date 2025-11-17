Milan Futuro, fallimento Kirovski: retrocessione in Serie D e gestione negativa. L'addio a luglio è quasi certo. A meno che Ibrahimovic...

Milan Futuro, i rossoneri viaggiano verso la separazione da Jovan Kirovski al termine dell’attuale stagione sportiva. La situazione

Jovan Kirovski, nominato nel luglio 2024 come sport development director e responsabile di Milan Futuro (la seconda squadra rossonera), è a un passo dall’addio. La sua nomina, voluta da Zlatan Ibrahimović con cui aveva collaborato ai Los Angeles Galaxy, sembra destinata a concludersi a luglio, ponendo fine a un’esperienza biennale breve e sfortunata.

L’ex dirigente è passato da presenza costante al silenzio assordante degli ultimi mesi. Il suo contratto scade a luglio e i discorsi per il rinnovo non sono mai iniziati, rendendo il tema totalmente bloccato. L’unica incognita è se Ibrahimović deciderà di spendersi in prima persona per garantirgli una seconda chance.

Milan Futuro, gestione negativa di Kirovski e danno economico

Il bilancio sportivo è disastroso, segnato dalla macchia della retrocessione in Serie D di Milan Futuro. Questo risultato ha causato a RedBird un danno d’immagine ed economico importante su un progetto sul quale sono stati investiti ben 10 milioni di euro.

Kirovski è criticato per la gestione negativa e per acquisti contro le logiche del progetto, come le firme a gennaio di Andrea Magrassi (’93) e Simone Branca (’92). Entrambi percepiscono uno stipendio molto alto ma non hanno fatto la differenza. Ulteriori colpe includono il ritardo nell’esonero di Daniele Bonera (con Massimo Oddo arrivato troppo tardi) e le cessioni quasi a zero di talenti come Bozzolan, Alesi e Omoregbe.

La sua gestione negativa dovrebbe portare a un addio a fine stagione.