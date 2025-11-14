Kirovski, quale futuro per lui? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi. Ecco le intenzioni del Milan

Kirovski, il futuro del dirigente rossonero è in dubbio. Un contratto in scadenza e pessimi risultati con Milan Futuro: ecco le ultime

Il destino di Jovan Kirovski al Milan è avvolto dall’incertezza. Il dirigente statunitense, il cui contratto scade a giugno, vede le trattative per il prolungamento attualmente sospese per decisione del club.

Kirovski, ex direttore tecnico del Los Angeles Galaxy e uomo di fiducia di Zlatan Ibrahimović (che lo ha voluto in rossonero), ha assunto nel luglio 2024 l’incarico di Sport Development Director con la responsabilità di guidare il progetto Milan Futuro, la neonata seconda squadra del Diavolo iscritta in Serie C.

Kirovski, un futuro tutto da scoprire: tra contratto in scadenza e pessimi risultati

Il progetto “Milan Futuro” era stato lanciato con grandi ambizioni: colmare il divario tra la squadra Primavera e la Prima Squadra, offrendo ai giovani talenti, come Francesco Camarda, un palcoscenico competitivo senza ricorrere al prestito. Tuttavia, la prima stagione della squadra si è rivelata estremamente deludente.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, attraverso il proprio profilo X, le fonti interne al club indicano che le prestazioni e i risultati ottenuti dalla squadra sotto la sua supervisione sono stati giudicati “molto negativi”. Nonostante un primo periodo in cui la dirigenza aveva manifestato l’intenzione di dare continuità al progetto mantenendo Kirovski, i recenti esiti hanno portato a un drastico cambio di rotta. Il fallimento sportivo, culminato con la retrocessione della squadra alla fine dei play-out di Serie C, ha certificato una pessima prima stagione e ha spinto il Milan a bloccare ogni discussione contrattuale.

La dirigenza valuterà quindi nelle prossime settimane se procedere con il licenziamento o se attendere la scadenza naturale del contratto a giugno, riflettendo sulla direzione da dare al progetto della seconda squadra dopo un inizio così travagliato.