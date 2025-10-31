Kirovski, ipotesi inaspettata sul tavolo: contratto in scadenza , c’è un’importante novità sul rinnovo. Gli aggiornamenti

Connect with us

Kirovski, il responsabile del settore giovanile rossonero, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma i dialoghi sono assolutamente fermi

Si registra un punto interrogativo importante nell’organigramma del Milan Futuro, il progetto legato alla seconda squadra. Jovan Kirovski, attuale direttore sportivo responsabile sia della seconda squadra che del relativo mercato, ha il contratto in scadenza.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, i colloqui per un prolungamento del rapporto sono, al momento, bloccati.

PAROLE – «I dialoghi per un possibile rinnovo sono assolutamente fermi».

Kirovski, la cui importanza è cresciuta con l’avvio della pianificazione della seconda squadra, vede il suo contratto terminare a giugno. La mancanza di progressi nelle trattative per il rinnovo crea incertezza sul futuro assetto della dirigenza responsabile dello sviluppo dei giovani talenti rossoneri e delle operazioni di mercato a loro collegate.

La pausa nei dialoghi è un elemento che verrà monitorato con attenzione nelle prossime settimane, specialmente perché la scadenza di giugno si avvicina e il Milan deve definire la strategia a lungo termine per l’area gestita da Kirovski.

