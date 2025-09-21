Kirovski a Vivo Azzurro Tv: «Abbiamo una strategia chiara, lavoriamo coi giovani. Sul rapporto con la Prima Squadra...»

Kirovski, dirigente chiave del Milan Futuro, ha parlato del progetto dell’U23 rossonero e del rapporto con la Prima Squadra

Jovan Kirovski, un dirigente chiave del Milan, ha recentemente offerto uno spaccato illuminante sul progetto Milan Futuro durante un’intervista con Vivo Azzurro TV. Le sue dichiarazioni non solo confermano l’impegno del club verso lo sviluppo dei giovani talenti, ma mettono anche in luce la sinergia e la collaborazione che caratterizzano l’intera struttura rossonera.

La Scelta di Massimo Oddo e la Visione del Progetto

Una delle notizie più interessanti riguarda il ruolo di Massimo Oddo nel progetto. Kirovski ha sottolineato l’importanza di avere un allenatore del suo calibro alla guida. “Con Massimo abbiamo un allenatore di grande esperienza in tutte le categorie”, ha affermato Kirovski. La sua storia con il club, come ex giocatore del Milan, è un valore aggiunto che non va sottovalutato.

Il progetto del Milan Futuro si basa su una filosofia molto precisa: dare spazio ai giovani. “Abbiamo una strategia chiara per il nostro progetto: giochiamo con giocatori giovani”, ha spiegato il dirigente. A riprova di questa filosofia, ha citato un esempio lampante dalla squadra Primavera, dove “ieri ad esempio in Primavera c’erano otto classe 2008”. Questo dato impressionante non fa che confermare la fiducia che il Milan ripone nelle nuove generazioni.

La Sinergia con lo Staff della Prima Squadra e le Figure Chiave del Milan

Kirovski ha anche risposto a una domanda cruciale sui rapporti tra gli staff delle varie squadre, in particolare con quello della Prima Squadra. La sua risposta ha sottolineato una collaborazione senza precedenti. “Lavoriamo tutti insieme tutti i giorni, i nostri staff parlano tutti i giorni con quello della Prima Squadra, anche con quello della Primavera. Lavoriamo tutti i giorni insieme”, ha rivelato. Questa continua comunicazione e interazione garantisce un flusso di informazioni e una coerenza tattica che si riflette su tutte le squadre del club.

Il lavoro di Kirovski è fondamentale per la crescita del Milan, che sotto la super visione del direttore sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri, punta a rinnovarsi costantemente. La visione di Tare e la competenza di Allegri si integrano perfettamente con il progetto giovanile promosso da Kirovski, creando un ecosistema virtuoso in cui il talento emergente viene valorizzato e integrato nella struttura della Prima Squadra.

Un Futuro in Rossonero: Investimento e Fiducia nei Giovani

In conclusione, le parole di Jovan Kirovski offrono una finestra sulla strategia a lungo termine del Milan. La fiducia nei giovani, la scelta di un allenatore esperto come Oddo e la stretta collaborazione tra i vari staff sono i pilastri su cui si fonda il progetto Milan Futuro. Questo approccio non solo assicura un ricambio generazionale costante, ma garantisce anche che il Milan rimanga un punto di riferimento nel panorama calcistico internazionale, con un occhio sempre attento al futuro e ai campioni di domani. La fonte di queste preziose dichiarazioni è Vivo Azzurro TV.