News
Milan Futuro, doppia Sfida in Vista per la Squadra di Oddo dopo la Sosta Nazionali
Milan Futuro, Obiettivo Continuare la Rincorsa in Campionato con il Ritorno in Campo Domani. Il Programma
Il Milan Futuro si prepara a tornare in campo per una settimana intensa di impegni, anticipando di poche ore la prima squadra di Massimiliano Allegri, impegnata nel derby di San Siro contro l’Inter alle 20:45. La formazione Under 23, guidata da mister Massimo Oddo, riprenderà il suo percorso nel campionato di Serie D dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, con l’obiettivo di guadagnare posizioni in classifica. La ripartenza avverrà in trasferta contro il Villa Valle, un avversario particolarmente significativo: le due squadre condividono attualmente lo stesso numero di punti nel Girone B, sebbene la squadra bergamasca abbia disputato una gara in più. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 14:30 e la partita sarà visibile in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook della squadra ospitante.
La partita contro il Villa Valle rappresenta solo l’inizio di un periodo cruciale per i giovani rossoneri, che hanno bisogno di ritrovare ritmo e continuità dopo la pausa. Il girone si sta dimostrando equilibrato, e ogni scontro diretto vale doppio, rendendo fondamentale ottenere un risultato positivo per alimentare le ambizioni del club.
Milan Futuro, il Recupero Infrasettimanale Contro il Real Calepina
A rendere la settimana particolarmente densa per l’Under 23 del Milan sarà un impegno infrasettimanale che li vedrà nuovamente in campo. La squadra è chiamata a recuperare il match valido per la dodicesima giornata di campionato, posticipato a causa della sosta per le Nazionali. I ragazzi di Oddo ospiteranno il Real Calepina in casa mercoledì 26 novembre, con calcio d’inizio previsto sempre alle ore 14:30. Questi due incontri ravvicinati saranno un banco di prova significativo per valutare la profondità della rosa e la condizione atletica del gruppo in un momento chiave della stagione, con la speranza di scalare posizioni nell’attuale classifica del Girone B di Serie D.
QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.
La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.
La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.