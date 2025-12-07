News
Milan Futuro, la risalita è realtà: vittoria in rimonta sulla Varesina e quinto posto in classifica. La graduatoria aggiornata
Milan Futuro, risalita in Serie D: i tre punti consolidano la quinta posizione in un Girone B sempre più equilibrato
Il Milan Futuro continua a macinare punti importanti in Serie D e, con la vittoria in rimonta ottenuta per 1-2 sul campo della Varesina, consolida ulteriormente la sua posizione nella parte alta della classifica. I tre punti conquistati hanno permesso ai rossoneri di salire a quota 24 punti, stabilizzandosi al quinto posto del Girone B.
La squadra di Oddo si trova ora agganciata alla Casatese Merate, ed è protagonista di una fascia centrale della classifica estremamente equilibrata e combattuta. Nonostante il distacco dalla capolista Folgore Caratese, ferma a 33 punti, sia ancora significativo, il successo in trasferta permette al Milan Futuro di restare saldamente nel gruppo di testa, mantenendo un vantaggio risicato sulle inseguitrici come Virtus Ciserano Bergamo e Villa Valle. La «risalita» dei giovani rossoneri continua, supportata da prestazioni sempre più convincenti.
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 33
Brusaporto 30
Chievo Verona 29
Casatese Merate
Milan Futuro 24
Virtus Ciserano Bergamo 23
Villa Valle 23
Castellanzese 21
Leon 20
Caldiero Terme 19
Oltreèò 19
Breno 18
Scanzorosciate 16
Varesina 13
Real Calepina 13
Vogherese 11
Pavia 11
Nuova Sondrio 9