Milan Futuro, la risalita è realtà: vittoria in rimonta sulla Varesina e quinto posto in classifica. La graduatoria aggiornata

Milan Futuro, risalita in Serie D: i tre punti consolidano la quinta posizione in un Girone B sempre più equilibrato

Il Milan Futuro continua a macinare punti importanti in Serie D e, con la vittoria in rimonta ottenuta per 1-2 sul campo della Varesina, consolida ulteriormente la sua posizione nella parte alta della classifica. I tre punti conquistati hanno permesso ai rossoneri di salire a quota 24 punti, stabilizzandosi al quinto posto del Girone B.

La squadra di Oddo si trova ora agganciata alla Casatese Merate, ed è protagonista di una fascia centrale della classifica estremamente equilibrata e combattuta. Nonostante il distacco dalla capolista Folgore Caratese, ferma a 33 punti, sia ancora significativo, il successo in trasferta permette al Milan Futuro di restare saldamente nel gruppo di testa, mantenendo un vantaggio risicato sulle inseguitrici come Virtus Ciserano Bergamo e Villa Valle. La «risalita» dei giovani rossoneri continua, supportata da prestazioni sempre più convincenti.

SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 33

Brusaporto 30

Chievo Verona 29

Casatese Merate

Milan Futuro 24

Virtus Ciserano Bergamo 23

Villa Valle 23

Castellanzese 21

Leon 20

Caldiero Terme 19

Oltreèò 19

Breno 18

Scanzorosciate 16

Varesina 13

Real Calepina 13

Vogherese 11

Pavia 11

Nuova Sondrio 9