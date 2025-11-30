Milan Futuro, il vice di Oddo Donatelli: «Siamo molto più giovani, l'inciampo ci sta nel percorso di crescita. Sulla partita...»

Milan Futuro, il vice di Oddo Donatelli ha analizzato il pareggio beffa dell’U23 rossonera contro il Busaporto: le dichiarazioni

Al termine di Milan Futuro-Brusaporto, sfida conclusa sull’1-1 in quel di Solbiate Arno, il mister rossonero Donatelli ha commentato il pareggio amaro, subito quasi allo scadere. L’allenatore ha difeso la sua squadra, composta da elementi molto più giovani rispetto agli avversari, e ha inquadrato l’esito negativo nel contesto della campagna di crescita dei suoi ragazzi. Donatelli ha lodato l’impegno, ma ha ammesso la difficoltà del campionato:

PAROLE – «Il campionato è difficile, i ragazzi lo sanno. Ci sono squadra molto organizzate come quella di oggi, squadra che comunque veniva da un filotto di grandi risultati. I ragazzi danno tutto. Poi è chiaro, noi siamo molto più giovani rispetto alle altre, quindi anche qualche inciampo ci sta per il loro percorso di crescita e bisogna accettarlo, come oggi».

Milan Futuro, l’analisi di Donatelli

Il tecnico ha poi concluso l’analisi concentrandosi sulla necessità di trovare maggiore concretezza in zona gol. La squadra produce molto, ma finalizza poco. Donatelli si è detto fiducioso che la soluzione arriverà con il tempo e il duro lavoro settimanale:

PAROLE – «Per quello che produciamo dovremmo riuscire a portare più gol alla squadra. Questa è una cosa su cui il mister e tutti noi stiamo lavorando. Mi ripeto: il percorso di crescita fa parte anche di partite dove tu fai tanto e magari non riesci a portare a casa il risultato. Io sono sicuro che quello che mettiamo oggi ce lo ritroveremo nei prossimi mesi».