Milan Futuro Brusaporto 1-1: beffa nel finale per i ragazzi di Oddo. Il resoconto del match

Mercato Milan, il suggestivo dilemma di Tare: Sergio Ramos o Thiago Silva a gennaio? Lo spagnolo favorito da tre fattori chiave: ecco quali

Milan Lazio da record: non succedeva da un anno, il dato statistico non mente assolutamente

Galliani, spuntano le condizioni per il ritorno dello storico AD: pista ancora viva, intreccio col fondo Elliott

Calciomercato Milan, il Diavolo accelera per Mateta: Tare in contatto con il Palace, l'affare dipende da Gimenez. Cosa può succedere a gennaio

Milan Futuro Brusaporto 1-1, i rossoneri subiscono il pari all’85’ e mancano l’occasione per i tre punti, nonostante il vantaggio firmato da Sia

È una vera beffa per il Milan Futuro, che non va oltre l’1-1 contro il Brusaporto e manca la vittoria dopo essere stato in vantaggio per oltre un’ora.

Nonostante gli ospiti avessero iniziato meglio, i rossoneri hanno trovato il vantaggio al 24’ con Diego Sia, autore di un bel gol col destro su assist preciso di Cappelletti. La squadra di casa è andata vicina al raddoppio, ma nella ripresa il risultato è rimasto bloccato.

La svolta è arrivata al minuto 85’: un fallo in area di Karaca su Siani ha concesso il calcio di rigore. Lo stesso Siani si è presentato sul dischetto e non ha sbagliato, fissando il risultato sull’1-1. Con questo punto amaro, i rossoneri salgono a 21 punti in classifica.

