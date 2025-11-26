Oddo a Milan Tv: «Bella vittoria ma possiamo e dobbiamo fare di più. Ai ragazzi ho detto che lui deve essere il nostro modello»

Oddo, tecnico di Milan Futuro, ha commentato nel post-partita la vittoria odierna contro il Calepina: le sue dichiarazioni

Nell’immediato post partita di Milan Futuro-Real Calepina, sfida andata in scena nella cornice del “Chinetti” di Solbiate Arno, si respira aria di soddisfazione mista a realismo in casa rossonera. La squadra è tornata alla vittoria grazie alla rete decisiva di Lorenzo Ossola, ma l’analisi di mister Massimo Oddo ai microfoni di Milan TV va ben oltre il semplice risultato del campo. Il tecnico ha voluto tenere alta l’asticella, sottolineando come il percorso di crescita di questi giovani passi attraverso la correzione degli errori e un cambio di mentalità necessario per il salto di qualità.

Oddo ha analizzato con lucidità la prestazione:

PAROLE – «C’è sempre da lavorare perché sono ragazzi, perché devono crescere. Commettiamo ancora tanti errori, ingenuità, e dobbiamo crescere in personalità, gestione della partita, momenti. Quello che abbiamo messo in più rispetto alle ultime partite è un po’ di cattiveria, di grinta, determinazione, che sono le cose che ci mancano in questo momento. Un po’ il pensare al collettivo e meno al singolo, perché le capacità ci sono e devono essere supportate da qualità mentali che fanno sì che tu possa crescere al meglio. Dobbiamo comunque dare di più, fare meglio e questa è una squadra che avrebbe la capacità di chiudere meglio le partite».

Oddo e il modello Bartesaghi

Ma il passaggio più significativo dell’intervento di Oddo riguarda la filosofia del progetto e l’esempio concreto da seguire. Il tecnico ha indicato in Davide Bartesaghi il modello perfetto per i suoi ragazzi, trasformando il terzino (oggi in pianta stabile in prima squadra) nel simbolo del successo del settore giovanile:

IL MODELLO BARTESAGHI – «Questi ragazzi hanno bisogno di giocare, di mettere partite nelle gambe, sbagliare per crescere e migliorarsi. Fondamentalmente le nostre vittorie sono queste: quelle di Bartesaghi, di un ragazzo che era qui con noi l’anno scorso ed ho fatto questo esempio ai ragazzi dicendogli: “Il vostro obiettivo il più grande non è vincere oggi, ma è crescere oggi per cercare di vincere una partita, ma il grande obiettivo è quello di emulare Bartesaghi, che ha fatto il loro percorso, ha giocato con loro, ed oggi si ritrova in prima squadra a giocare un derby da titolare”. Questo è l’esempio per questi ragazzi e la vittoria per il settore giovanile del Milan».