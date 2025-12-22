Milan, Fullkrug si unirà agli altri numeri 9 rossoneri? Da André Silva a Joao Felix: quanti flop in attacco

Milan, Fullkrug è sempre più vicino. L’attaccante tedesco si unirà alla lista dei flop? Da André Silva fino a Joao Felix

Il Milan sembra aver scelto il suo prossimo rinforzo offensivo: Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco, reduce da un’esperienza opaca al West Ham segnata da soli 3 gol in un anno e mezzo e diversi problemi muscolari, cerca a Milano la scintilla per rilanciarsi. La formula dovrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. Tuttavia, i tifosi non possono fare a meno di guardare con sospetto alla lista di “numeri 9” (o presunti tali) che lo hanno preceduto: dai 38 milioni spesi per André Silva ai fallimenti di Piatek, Kalinic e il più recente Luka Jovic, la storia recente del club è costellata di scommesse perse.

Anche nomi altisonanti come Mario Mandzukic o Alvaro Morata (ceduto al Como nel 2025 dopo una stagione altalenante) non sono riusciti a garantire quella continuità realizzativa che il Milan cerca disperatamente. Persino il prestito di Joao Félix all’inizio del 2025 si è concluso senza il riscatto, con il portoghese finito poi all’Al Nassr dopo aver faticato a trovare la via del gol in Serie A. In questo scenario, Füllkrug si presenta come un profilo fisico, un “panzer” vecchio stampo alla Oliver Bierhoff, ma con l’incognita di una tenuta fisica che negli ultimi mesi è stata tutt’altro che impeccabile.

Il fattore Allegri e la ricerca di concretezza

Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Milan cerca un giocatore capace di fare reparto da solo e di finalizzare il lavoro di Leao e Pulisic. Füllkrug possiede le caratteristiche tecniche per fungere da boa, ma il rischio “flop” è dietro l’angolo se non dovesse adattarsi rapidamente ai ritmi del calcio italiano, storicamente ostico per i centravanti d’area. Se il tedesco dovesse ritrovare la forma mostrata a Dortmund, il Milan avrebbe finalmente l’alternativa di peso che manca dai tempi di Giroud. In caso contrario, il suo nome rischierebbe di aggiungersi a quello di Luiz Adriano o Matri nel libro dei ricordi meno graditi dal popolo milanista.