Milan Fiorentina femminile 2-0: Bergamaschi-Tucceri firmano la vittoria

Milan Fiorentina femminile: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live del match, valido per la 18esima giornata di Serie A

Il Milan ospita la Fiorentina. Le rossonere tornano a vincere dopo tre pareggi consecutivi e scavalcano il Sassuolo al terzo posto in classifica, rimanendo in scia della Roma. Successo firmato da Bergamaschi e Tucceri

Milan Fiorentina femminile 2-0 : sintesi e moviola

1′ Inizia il macth

6′ Occasione Guagni – cross di Tucceri perfetto sulla testa della compagna che anticipa tutti sul secondo palo ma da due passi manda alto sopra la traversa

15′ Occasione Bergamaschi – Cross di Thomas, Bergamaschi prova ad imapttare di prima la conclusione all’interno dell’area di rigore ma è attenta Tortelli che respinge

21′ Gol Bergamaschi – Cross di Tucceri, respinta corta di Schroffenegger, brava a crederci la 7 rossonera che a porta spalancata porta in vantaggio il Milan

35′ Prova a spingere la Fiorentina ma la difesa rossonera è attenta e non concede grosse occasioni alle ospiti

40′ Tiro Cafferata – la giocatrice della Fiorentina ci prova dalla lunga distanza, la conclusione è centrale e non impensierisce Giuliani che blocca facilmente

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ Tiro Lundin – l’attaccante viola prova la conclusione da posizione defilata, il tiro finisce alto non impensierendo Giuliani

60′ Ritmi bassi – dopo un inizio secondo tempo in salita i ritmi di gioco si sono abbassati con le rossonere in controllo

70′ Tiro Piemonte- l’attaccante rossonera si fa largo sfuttando la sua forza fisica e prova la conclusione, tiro murato dalla difesa

74′ Occasione Bergamaschi – Thomas va via a Boquete e cerca di servire con un passaggio rasoterra all’ interno dell’area di rigore la compagna che sbaglia il tempismo e non riesce a ribadire in rete da pochi passi

80′ Tiro Mascarello – la giocatrice della Fiorentina ci prova direttamente da calcio di punzione, conclusione alta sopra la traversa

81′ Tiro Piemonte – l’attaccante rossonera ancora una volta lotta e si fa spazio con il fisico, la sua conclusione, in caduta, è imprecisa

87′ Gol Tucceri – contropiede rossonero avviato dalla rossonera che crossa in area, la respinta di Schroffenegger è corta e genera una mischia sulla quale la stessa Tucceri si avventa e batte l’avversaria per il 2-0

88′ Espulsa Codina – contropiede viola con Sabatino, fermato irregolarmente dalla rossonera che riceve il secondo giallo e finisce in maniera anticipata il match

90’+4′ – Finisce la partita

Migliore Milan femminile

Tucceri

Milan Fiorentina femminile 2-0: risultato e tabellino

RETE: 21′ Bergamaschi; 87′ Tucceri

MILAN FEMMINILE (3-4-3): Giuliani; Codina, Agard, Fusetti; Arnadottir, Adami, Grimshaw, Tucceri; Guagni, Bergamaschi Thomas A disp. Cazzioli, Babb, Sorelli,Thige,Boureille, Renzotti, Longo, Miotto, Piemonte, Strapelfeldt All. Ganz

FIORENTINA FEMMINILE (3-5-2): Schroffenegger; Tortelli, Breitner, Kravets; Cafferata, Boquete, Neto, Huchet, Vigliucci; Lundin, Sabatino. A Disp. Catena, Mascarello, Monnecchi, Zazzera, Pirriatore, Vitale, Tasselli, Russo, Aronsson All. Panico

ARBITRO: Saia di Palermo

ESPULSA: 88′ Codina;

AMMONITA: 53′ Codina;