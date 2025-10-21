Connect with us

Milan Fiorentina, vittoria di cuore e testa: Ravezzani esalta Allegri, Leao e l'impatto di Santiago Gimenez

Milan Pisa, punto guadagnato o due punti persi per la classifica? Max Allegri ha risposto in questo modo

Modric Milan, il calciatore croato non trova scuse: «Abbiamo perso due punti importanti ed è colpa nostra. Penso che...»

Gimenez Milan, Max Allegri esalta l'attaccante messicano nonostante la gara senza gol: l'ha detto nel post partita

Milan Pisa, Samuele Ricci non si nasconde: «Il clima non è dei migliori in spogliatoio, questa partita...»

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

Ravezzani

Milan Fiorentina, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha elogiato la prestazione dei rossoneri nella gara di domenica a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a stupire per attenzione, concretezza e tenacia. Nonostante le pesanti assenze (come Rabiot, Pulisic ed Estupinan, solo per citarne alcuni), i Rossoneri hanno saputo vincere e convincere a San Siro contro la Fiorentina, grazie a una performance di grinta e fame.

Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore televisivo, ha commentato con entusiasmo la prestazione sul proprio profilo “X”, elogiando la squadra e alcuni singoli: “Il Milan vince la partita con testa e cuore”.

Milan Fiorentina, gli elogi di Ravezzani

Ravezzani ha riservato grandi elogi a Rafael Leão (“Leao sfodera uno dei suoi numeri“) e ha messo in luce l’impatto decisivo del centravanti: “Gimenez quando entra cambia la partita“. Il giornalista ha poi fatto un’analisi paradossale ma efficace sull’attaccante: “Sta diventando un centravanti fondamentale senza segnare. Fatto paradossale, ma vero“.

Tra i migliori in campo, immancabile la menzione per il croato: “Modric sempre top“. Ravezzani ha promosso anche la mediana di copertura: “Bene anche Ricci e Fofana in copertura“. L’unico appunto negativo è stato per la difesa: “Tomori distratto“.

