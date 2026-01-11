Milan Fiorentina, il commento di Ravezzani: analisi, giudizi e singoli sotto esame

Milan Fiorentina, il pareggio del Franchi riaccende il dibattito: dall’analisi di Fabio Ravezzani ai giudizi sui singoli

Il pareggio per 1-1 maturato al Franchi tra Milan e Fiorentina continua a far discutere. I rossoneri non sono andati oltre il secondo segno “X” consecutivo dopo quello ottenuto a San Siro contro il Genoa, rallentando ancora la propria corsa in campionato. Una prestazione che ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, compreso Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che come di consueto ha affidato al proprio profilo X un’analisi netta e senza sconti.

Il confronto contro la Fiorentina, formazione in difficoltà e nelle zone basse della classifica, rappresentava un’occasione importante per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, ma il Milan non è riuscito a sfruttarla appieno. Ancora una volta, secondo Ravezzani, a incidere sono stati errori individuali e una gestione complessiva del match non all’altezza delle ambizioni rossonere.

Milan Fiorentina, i giudizi di Ravezzani sui singoli: tra responsabilità, crescita e dubbi irrisolti

Nel suo commento, Ravezzani si è soffermato sulle prestazioni di alcuni protagonisti. Sotto la lente è finito Mike Maignan, portiere titolare e leader difensivo del Milan, ritenuto chiaramente colpevole in occasione del gol subito, pur avendo riscattato in parte la prova con un intervento decisivo su Moise Kean, centravanti viola.

Segnali incoraggianti, invece, per Koni De Winter, difensore giovane in crescita costante, mentre Strahinja Pavlovic è stato elogiato per lo spirito battagliero mostrato nel reparto arretrato. Più critico il giudizio su Adrien Rabiot, centrocampista di esperienza apparso poco coinvolto e in difficoltà sul piano della continuità.

Nota positiva per Christopher Nkunku, attaccante entrato con il giusto atteggiamento e autore del gol del pareggio, mentre restano forti perplessità su Ardon Jashari, giudicato privo di personalità e incapace di incidere nella manovra offensiva.

FIORENTINA MILAN – «Maignan chiaramente colpevole sul gol, bravo su Kean. Prosegue la crescita di De Winter. Pavlovic lotta. Rabiot gioca poco e fatica. Nkunku segna: non è poco. Jashari gioca senza personalità e non propone mai un’azione brillante. A oggi è un mistero».