Milan-Fiorentina 2-0: Donnarumma top, le pagelle dei quotidiani sportivi

Milan-Fiorentina: grande prestazione di Donnarumma, ma anche di Alexis Saelemaekers, ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Milan ha battuto la Fiorentina 2-0, grazie ai gol di Romagnoli e Kessie. Come riportano i noti giornali sportivi, Gianluigi Donnarumma risulta il migliore in campo (7,5), decisivo in due occasioni clamorose di Vlahovic e Ribery. Grande prestazione anche per Saelemaekers, Calabria e Romagnoli (7).

Molto bene anche Calhanoglu, Theo Hernandez, Kjaer e Kessie (6,5). Sufficienza per tutti gli altri: Tonali, Krunic, Rebic e Brahim Diaz, quest’ultimo un po’ troppo confisionario: la sua qualità tecnica è poco abbinata al cinismo degli ultimi 20 metri. Bonera (7).