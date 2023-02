Milan Femminile, Thomas prova a sfatare il tabù Pomigliano

Domani pomeriggio il Milan Femminile scenderà in campo contro il Pomigliano. Thomas mira a sfatare un tabù

l’attaccante francese infatti non ha mai segnato contro le campane pur realizzando due assist. Domani proverà a segnare così come fatto contro la Juve per avvicinarsi ulteriormente (15) a Sabatino, seconda come miglior marcatrice in Serie A (17) con le rossonere alle spalle di Giacinti (55)