Sabato pomeriggio il Milan Femminile ha perso contro la Juventus. Un ko che potrebbe aver tagliato definitivamente le speranze Champions

Sabato pomeriggio il Milan Femminile ha perso contro la Juventus. Un ko che potrebbe aver tagliato definitivamente le speranze Champions.

Le rossonere infatti ora distano 9 punti dal secondo posto, ma mister Ganz non molla, come ricordato ai nostri microfoni: «Se la Juventus crede al campionato ad 8 punti di distanza noi crediamo al secondo posto a 9 punti , non vogliamo mollare»