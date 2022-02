Milan Femminile Sampdoria 4-1: le immagini del match – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan in semifinale di Coppa Italia: ancora 4-1 sulla Sampdoria. In copertina Miriam Longo con la sua prima doppietta in rossonero.

Il club rossonero ha festeggiato e pubblicato le immagini della partita sui social: «Rossonere in Semifinale, avanti così»