Milan femminile: sabato trasferta in Veneto contro l’Hellas Verona

Milan femminile: sabato le ragazze di Maurizio Ganz saranno ospiti dell’Hellas Verona, match da non sottovalutare per proseguire la via…

Sabato torna la Serie A, il Milan femminile vuole riscattare l’eliminazione in Supercoppa per mano della Fiorentina in semifinale e proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League.

Le rossonere saranno ospiti dell’Hellas Verona, team che milita attualmente al nono posto in classifica con dieci punti. I precedenti favoriscono il Diavolo: sono tre i successi conquistati contro il team veneto, frutto di 4 gol fatti e 0 subiti. In trasferta sia nella stagione 2018/2019 sia in quella 2019/2020, Giacinti e compagne si imposero con il risultato di 0-1.