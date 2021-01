Milan femminile: illusione Giacinti, poi blackout e rimonta Viola

Milan femminile: cade il team di Maurizio Ganz per mano della Fiorentina, dopo aver subito una rimonta nel secondo tempo

Illusione ottica dopo i primi venti minuti di gioco: il Milan femminile si porta in vantaggio immediatamente, per la precisione al minuto 6 del primo tempo con Giacinti, lanciata a rete da Boquete, quest’ultima sempre più leader della squadra rossonera. Fiorentina sottotono, ma poi… il cuore e la grinta di Sabatino e compagne si risvegliano, ribaltando il team di Ganz, che si affievolisce a poco a poco.

Le rossonere non riescono mai ad essere pericolose nella seconda frazione di gioco, anzi sono alquanto pasticcione e leziose in difesa. Un 3-5-2, che rispetto al match di Firenze in campionato non ha per nulla impensierito le linee difensive viola. Un blackout inspiegabile, che il tecnico friulano parrebbe aver digerito. Ora testa al campionato con la sfida in Veneto contro l’ostica Hellas Verona: tre punti sarebbero fondamentali per eliminare questo incidente di percorso e proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League.