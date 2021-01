Pagelle Fiorentina-Milan femminile: salgono solo Giacinti e Boquete, ma il resto, con Tucceri irriconoscibile

Korenciova 5: Incolpevole sui due gol viola, ma decisamente fuori partita, disattenta in tre occasioni, per poco non combinava un pasticcio sia nel primo che nel secondo tempo, prima con Agard e poi con Spinelli. Male.

Fusetti 5,5: Non perfetta nei giochi aerei, perde la marcatura di Quinn, che costa il 2-1 viola. A tratti non trova le sue compagne e lancia su Giacinti in profondità, non rispettando i dettami di Ganz. Prende anche un giallo.

Spinelli 5,5: Primo tempo discreto, secondo così così, meglio delle sue compagne di reparto, ma sembrerebbe tornata la giocatrice timida delle prime partite.

Agard 5: Era partita con ordine e dinamismo, chiude la gara con errori non da lei. La peggior prestazione da quando milita in rossonero.

Bergamaschi 5,5: Primo tempo di fuoco, poi sembra correre come un leone nella savana senza la sua preda, dunque a vuoto. Non è la peggiore, ma Vigilucci la blocca in ogni ripartenza.

Tucceri 4,5: La peggiore purtroppo è proprio il numero 27 rossonero. Male in entrambe le frazioni di gioco, condisce la sua performance con errori ed orrori anche tecnici, irriconoscibile.

Grimshaw 5,5: Tanto fumo e poco arrosto, recupera bene ma non affonda mai, leziosa ed egoista in un paio di occasioni.

Jane 5,5: Difficile interpretare la gara della sudafricana, che a tratti ha dimostrato più di tutte a centrocampo di avere le qualità per essere il metronomo rossonero. Schroffenegger le nega un eurogol ma nel momento del bisogno è Ganz che le urla diverse volte dietro. Ha bisogno di stimoli e in questi casi serve più maturità.

Boquete 6: La spagnola sforna un delizioso assist per il vantaggio Milan, fraseggia con le compagne ma tante volte si trova sola contro il muro viola. Non molla mai, atteggiamento da leader.

Giacinti 6: Segna dopo pochi minuti e lotta da capitano vero su tutti i palloni. Causa un reparto difensivo viola lucidissimo, si trova molte volte isolata contro Thøgersen e Quinn. A pochi minuti dal termine, sforna una giocata da antologia ma non basta per il pareggio.

Dowie 5,5: Solita grinta nel pulire i palloni, spalle alla porta. Purtroppo, però, viene poco servita negli ultimi venti metri. Stanca nella ripresa.

Simic, Conc 6: Entrate troppo tardi, quando il match era indirizzato già sul 2-1. Bene Simic soprattutto in fase offensiva, Conc copre bene in fase di interdizione. Se solo fossero entrate un po’ prima.

Salvatori Rinaldi, Rizza SV

Ganz 5: Primi 20 minuti di platino, poi si spegne la luce. Ripresa da incubo, la squadra rossonera non imbastisce occasioni da gol. Solo Jane e il forcing finale provano a riaccendere le speranze ma la Fiorentina regge e porta in cassaforte la finale.