Classifica Serie A aggiornata: cosa cambia dopo Sassuolo Inter, match terminato 1-0 grazie alla rete realizzata da Lauriente

È terminato 1-0 in favore del Sassuolo l’anticipo del sabato sere di Serie A. I neroverdi hanno battuto di misura i neo campioni d’Italia dell’Inter grazie alla rete realizzata da Lauriente.

Un successo molto importante per la formazione di Ballardini, che fa così un bel balzo in avanti in classifica e rilancia le proprie ambizioni di salvezza.

Serie A, la classifica aggiornata.

Inter 89

MILAN 70

Juventus 65

Bologna 64

Roma 59

Atalanta 57

Lazio 56

Fiorentina 50

Napoli 50

Torino 47

Monza 45

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Hellas Verona 31

Frosinone 31

Empoli 31

Udinese 29

Sassuolo 29

Salernitana 15