Lopetegui Milan, retroscena sul tecnico: spunta la rivelazione che lascia senza parole i tifosi rossoneri. I dettagli

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha raccontato anche un interessantissimo retroscena di mercato riguardante Julen Lopetegui, tecnico che sembrava molto vicino al Milan.

Secondo quanto si apprende, Lopetegui in verità non è mai stato così vicino come si racconta, e di conseguenza la dirigenza rossonera non l’ha certo depennato in seguito a un sondaggio social.