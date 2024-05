Conte Milan sempre più in salita: c’è un aspetto che lo allontana dai rossoneri. ULTIME

Conte Milan sempre più in salita: c’è un aspetto che lo allontana dalla panchina dei rossoneri. Tutte le ULTIME

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, un nome che la maggior parte dei tifosi rossoneri spera di vedere sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, le parti sarebbero fermi al contatto di mesi fa. Da quel momento non è più successo nulla e tutto fa pensare che niente succederà. Non è solo un fatto di costi, ma Conte è una testa indipendente e a Cardinale non va bene che possa esserci alla guida qualcuno che possa esporre pubblicamente la proprietà.