Abraham Milan, maglia da titolare e una sola speranza da parte dei tifosi!

Abraham Milan, maglia da titolare per l’attaccante inglese domenica sera contro il Genoa e una sola speranza da parte dei tifosi!

Verso Milan Genoa avrà una maglia da titolare Tammy Abraham. L’inglese sostituirà l’infortunato Alvaro Morata e punta a trovare la rete, e continuità, in campionato.

Nelle ultime uscite sono arrivati i gol in Coppa contro il Sassuolo e in Champions contro la Stella Rossa. In campionato l’ex Chelsea viaggia a quota due reti, contro Venezia e Cagliari, e la speranza dei tifosi è che posso firmare il suo nome sul tabelline anche domenica sera.