Milan Femminile, tutti gli impegni delle rossonere nel mese di dicembre

Milan Femminile, tutti gli impegni delle rossonere nel mese di dicembre. Segui le ultimissime

Il mese di dicembre si preannuncia cruciale e ricco di impegni per la Prima Squadra Femminile del Milan. Le ragazze guidate dall’allenatrice olandese Suzanne Bakker affronteranno un programma serrato, diviso tra il campionato di Serie A Women e l’esordio stagionale in Coppa Italia. L’obiettivo è concludere il 2025 al meglio, mantenendo il buon ritmo in classifica.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale rossonero, le calciatrici del Diavolo avranno tre partite in programmanell’ultimo mese dell’anno, con sfide di alto livello che metteranno alla prova la solidità e la determinazione della squadra.

Serie A Women: Due Scontri Cruciali in Campionato

Il calendario del Milan Femminile in campionato prevede 180 minuti da vivere al massimo contro avversarie che, proprio come le rossonere, stanno viaggiando a buon ritmo in classifica.

  • 8ª giornata: Napoli Women-Milan
    • Data e Ora: Sabato 6 dicembre, ore 12:30
    • Dove: Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)
    • Trasmissione: DAZN
  • 9ª giornata: Milan-Inter (Derby della Madonnina Femminile)
    • Data e Ora: Sabato 13 dicembre, ore 15:00
    • Dove: Campo da confermare (sede del derby in casa rossonera)
    • Trasmissione: DAZN e RaiSport

In particolare, il Derby contro l’Inter è un appuntamento da non perdere, fondamentale per le ambizioni del Diavolo in campionato.

Esordio in Coppa Italia: Primo Obiettivo Stagionale

Il 2025 si concluderà con l’attesissimo esordio stagionale in Coppa Italia. Le rossonere affronteranno gli Ottavi di Finale in trasferta contro una squadra già incontrata a inizio stagione in campionato:

  • Ottavi di Finale: Genoa-Milan
    • Data e Ora: Domenica 21 dicembre, ore 14:30
    • Dove: Sciorba Stadium, Genova

La partita contro la matricola Genoa rappresenta il primo ostacolo in una competizione che il Milan Femminile punta a onorare, cercando di emulare lo spirito vincente della squadra maschile di Massimiliano Allegri e del nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, sempre attenti ai successi dell’intero mondo rossonero. Dicembre sarà un banco di prova per le ambizioni del club.

