Milan femminile-Napoli: segui la cronaca testuale del match di questa mattina al Centro Sportivo Vismara su MN24 – LIVE

Il Milan femminile tra pochi istanti sfiderà il Napoli nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A. Le rossonere vogliono vincere per proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. In caso di successo e di conseguente sconfitta del Sassuolo al Ricci contro la Juventus, Giacinti e compagne allungherebbero di ben otto lunghezze.

Milan femminile-Napoli, LIVE

1′ – Iniziata la sfida!

Milan femminile-Napoli, tabellino

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Mauri, Spinelli, Tamborini, Conc, Grimshaw, Kulis, Morleo, Rask, Salvatori Rinaldi. Allenatore: Ganz

Napoli (4-3-3): Tasselli; Di Marino, Huynh, Arnadottir, Cafferata; Goldoni, Huchet, Errico; Hjohlman, Nocchi, Popadinova. A disposizione: Nencioni, Cameron, Oliviero, Pedersen, Capparelli, Rijsdijk, Fusini, Kubassova, Boaglio. Allenatore: Pistolesi

Arbitro: Delrio

Milan femminile-Napoli, la miglior giocatrice del match: