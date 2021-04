Milan femminile-Napoli: le formazioni ufficiali, gioca Vitale

Milan femminile-Napoli: le formazioni ufficiali del match valido la diciottesima giornata di Serie A: ecco le scelte dei due allenatori

Milan femminile-Napoli, le formazioni ufficiali del match valido la diciottesima giornata di Serie A: ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma questa mattina. Calcio di inizio ore 12:30. Le rossonere sono obbligate a vincere per ipotecare la qualificazione alla prossima Champions League.

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie.

Napoli (4-3-3): Tasselli; Di Marino, Huynh, Arnadottir, Popadinova; Goldoni, Huchet, Errico; Hjohlman, Nocchi, Cafferata.