Milan femminile, l’obiettivo Champions League è alla portata

Le ragazze del Milan femminile sono sempre alla ricerca del posto volavole per la qualificazione alla prossima Champions League

La classifica della Serie A femminile parla chiaro: la Juventus women sta scappando cercando di aggiudicarsi il primo posto, per un playoff più leggero, e la qualificazione in Champions League. Dietro alle bianconere vi sono Fiorentina, Roma e Milan, staccate rispetto dalla capolista di 6,7 e 8 punti.

Milan femminile – Attualmente le ragazze di mister Ganz si trovano distanti 8 punti dalla Juventus, ma la classifica non è così severa come possa sembrare. Le rossonere devono ancora recuperare il match contro il Pink Bari che era stato rinviato il 7 dicembre scorso. Il 29 gennaio, giornata in cui verrà giocata la partita rinviata, sapremo meglio a che cosa possono realmente competere le nostre rossonere. Sicuramente il sogno Champions League non è così lontano, ma il Milan deve cercare di vincere in questo girone di ritorno tutti gli scontri diretti, specie con Fiorentina, Roma e Florentia, senza contare ovviamente gli altri incontri.