Milan Femminile Inter, le parole di Rita Piovani dopo la schiacciante vittoria nerazzurra

Milan Femminile Inter, le parole di Rita Piovani sulla schiacciante vittoria nerazzurra nel derby di campionato

L’Inter Women ha celebrato una vittoria schiacciante, travolgendo il Milan nel derby di campionato con un netto risultato di 5-1. La prestazione delle nerazzurre è stata descritta come dominante, a conferma del loro eccellente stato di forma. Al termine dell’incontro, l’allenatore dell’Inter Women, Rita Piovani, ha commentato l’esito della sfida ai microfoni di Rai Sport, evidenziando l’importanza cruciale di questo successo in una gara così sentita e analizzando i fattori chiave che hanno portato alla vittoria.

Milan Femminile Inter, La Reazione e i Complimenti al Gruppo

Piovani ha voluto subito fare i complimenti alla squadra, citando il proverbio “non svegliare il can che dorme”. Le sue ragazze hanno saputo reagire con grinta dopo un’iniziale difficoltà, dimostrando carattere. L’allenatrice ha definito questa vittoria non una semplice “ciliegina sulla torta”, ma una vera e propria “torta” da gustare volentieri a Natale. Piovani ha ammesso che la squadra è andata oltre le sue aspettative: aveva chiesto una prestazione maiuscola e di uscire dalla zona comfort, obiettivi ampiamente superati.

Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come questa vittoria non sia importante solo per l’entusiasmo, ma anche per il suo impatto sul campionato. L’Inter Women ha dato un segnale forte sia agli avversari sia a sé stessa, dimostrando di potersela giocare ad alti livelli. Piovani ha ribadito l’ambizione della squadra di essere “rompiscatole”. Pur vivendo alla giornata, l’obiettivo a lungo termine è chiaro: “Fare meglio dell’anno scorso vorrebbe dire vincere lo scudetto,” ha concluso, evidenziando la volontà costante di migliorarsi.