Milan Femminile, sconfitta pesante nel derby contro l’Inter. Com’è andata. Segui le ultime sui rossoneri

Si chiude con una sconfitta pesante l’anno solare in Serie A Femminile per il Milan. Nella stracittadina valida per la 9ª giornata di campionato, disputata nell’inedito scenario di Solbiate Arno, è stata l’Inter ad imporsi con un perentorio 5-1. Nonostante l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il neo Direttore Sportivo Igli Tare fossero sugli spalti a sostenere la squadra, il Diavolo ha subito una battuta d’arresto difficile da digerire.

Cronaca e svolta del match

La gara era iniziata sotto i migliori auspici per la squadra di Allegri. Dopo un avvio in cui le Rossonere avevano provato a scardinare l’attenta difesa nerazzurra, il vantaggio è arrivato al 9′ grazie a Silvia Van Dooren, centrocampista olandese dotata di visione di gioco e autrice di un bell’inserimento su cross basso di Grimshaw. La reazione interista però non si è fatta attendere, con il pareggio siglato al 19′ da Beatriz Andrés sugli sviluppi di un corner.

Il primo tempo è stato segnato anche dal grave infortunio occorso a Greta Mascarello, talentuosa centrocampista italiana, la cui uscita ha indubbiamente pesato sull’assetto della squadra. Nonostante le occasioni finali di Piga e Grimshaw, il risultato è rimasto sull’1-1 fino all’intervallo.

La ripresa si è rivelata una vera e propria doccia fredda per il Milan. L’Inter è passata in vantaggio al 49′ con Henrietta Csiszár, difensore ungherese rocciosa e pericolosa in area. L’episodio chiave che ha affossato le Rossonere è stato però l’ingresso in campo di Haley Bugeja, attaccante maltese rapida e letale, che ha messo a segno una doppietta micidiale a cavallo dell’ora di gioco, portando il punteggio sul 4-1.

Un punteggio severo e il prossimo appuntamento

Nonostante i tentativi d’orgoglio e i cambi, come l’ingresso della possente attaccante Evelyn Ijeh, le Rossonere non sono riuscite a riaprire la partita. Il punteggio finale di 5-1 è stato fissato proprio da Bugeja, che all’82’ ha completato la sua tripletta personale con un preciso sinistro a giro.

Questo risultato eccessivamente severo nell’impianto del Chinetti non rende giustizia alla grinta e alla generositàmostrate in alcuni tratti, ma è un chiaro segnale che il lavoro da fare è ancora tanto. Le Rossonere dovranno adesso guardare avanti: prima della pausa natalizia c’è un appuntamento cruciale per il riscatto. Domenica 21 alle 14.30 si giocherà l’Ottavo di finale di Coppa Italia in trasferta contro il Genoa. La classificadi Serie A resta comunque equilibrata e il Milan ha tutti i mezzi per risalire nel nuovo anno, ma è urgente ritrovare la vittoria.