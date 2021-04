Milan Femminile Inter LIVE, segui il derby della semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma alle 12.30

Il Milan femminile cerca la rimonta dopo la sconfitta del match di andata (2-1). Alle rossonere di mister Ganz basterebbe anche l’1-0 per accedere alla finale di Coppa Italia.

Milan femminile Inter LIVE

53′ – Prime chiare indicazioni di Ganz a Bergamaschi, trovata un paio di volte di troppo fuori posizione

51′ – Primo tiro dell’Inter in questo secondo tempo, ma Moller calcia addosso a Fusetti

48′ – Secondo tempo iniziato come il primo, con le rossonere in attacco e l’Inter in difesa

46′ – Iniziata la ripresa!

Finisce il primo tempo!

45′ – Dowie chiede un fallo di mano in area nerazzurra, il giudice di fara lascia correre

43′ – Inter totalmente assente in questo primo tempo

41′ – Bergamaschi va sul fondo e crossa per Boquete che serve Giacinti, ma l’Inter chiude con molto affanno

39′ – Assedio totale rossonero: Jane imbuca per Boquete che troppo velocemente tenta di mettere subito in mezzo, ma Brustia chiude bene

37′ – Gol annullato al Milan: Giacinti in sforbiciata buca Gilardi ma il capitano rossonero si trova in posizione di fuorigioco

35′ – Bergamaschi scodella in mezzo per Giacinti che commette fallo, il pallone termina sul fondo

33′ – Altro errore dell’Inter, ma Giacinti non ne approfitta per un nulla. Rimessa laterale rossonera

31′ – Contropiede del Milan condotto da Boquete, ma Simonetti è brava a recuperare e interrompere l’offensiva rossonera

28′ – Errore in disimpegno dell’Inter, Giacinti serve Boquete che rientra e calcia ma questa volta debolmente e centrale, para Gilardi

25′ – Grande aggancio di Giacinti che calcia di controbalzo dal limite, pallone di poco alto sopra la traversa

23′ – Ci prova Rincon ma ancora una volta Korenciova risponde presente, parando a terra

22′ – Marinelli calcia dal limite ma Korenciova c’è!

20′ – Giacinti sponda per Tucceri che calcia, para a terra Gilardi

18′ – Boquete on fire: finta, rientra e calcia, pallone sul fondo

16′ – Milan in totale controllo del match, nerazzurre in affanno

14′ – GOOOOOOOOAAAL DEL MILAN!!! ANCORA BOQUETE!!!! Spizzata di Dowie per la spagnola che tutta sola entra in area, salta Gilardi e fa 2-0!!!

10′ – Assedio Milan: grande inizio delle rossonere, Giacinti lanciata da Jane prova a rientrare e servire Dowie, ma è brava Debever a chiudere

8′ – GOOOOOOOAAAALLLL DEL MILAN!!! PRIMO GOL IN MAGLIA ROSSONERA PER BOQUETE! Hasegawa serve la spagnola che rientra due volte e incrocia sul primo palo, battuta Gilardi! 1-0!

7′ – Ancora Milan: Hasegawa calcia dalla distanza, pallone fuori di poco

5′ – Risponde il Milan: Hasegawa su punizione scodella in mezzo per la testa di Dowie, che non riesce ad impattare il pallone come vorrebbe, rinvio dal fondo per le nerazzurre

3′ – Primo affondo dell’Inter: Marinelli supera agevolmente Vitale e mette in mezzo per Moller, ma Fusetti respinge il tiro

1′ – Iniziata la gara!

Milan femminile-Inter 2-0, tabellino

RETE: 8′-14′ Boquete

Milan femminile (3-5-2) : Korenciova; Fusetti, Agard, Vitale; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza; Spinelli, Morleo, Kulis, Mauri, Salvatori Rinaldi, Tamborini, Rizza, Rask. Allenatore: Maurizio Ganz.

Inter (4-3-3): Gilardi; Bartonova, Debever, Alborghetti, Brustia (46′ Auvinen); Catelli, Simonetti, Rincón; Marinelli, Møller, Mauro. A disposizione: Aprile, Marchitelli, Baresi, Pavan, Gallazzi, Tarenzi, Passeri, Vergani. Allenatore: Attilio Sorbi.

Arbitro : Ferrieri Caputi

AMMONITA: Brustia, Rincon