Milan femminile: sabato il derby di ritorno contro l’Inter, le ultime

Milan femminile: sabato le rossonere affronteranno l’Inter di Attilio Sorbi nel match valido per il ritorno di Coppa Italia, Ganz avrebbe…

Il Milan femminile, dopo aver travolto il Napoli e allungato sul Sassuolo di otto punti a quattro giornate dal termine di questa Serie A 2020/2021, dovrà vedersela sabato contro l’Inter nel match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia (all’andata finì 2-1 per le nerazzurre).

Maurizio Ganz avrebbe un solo dubbio in difesa: ballottaggio tra Francesca Vitale, in ottimo spolvero in queste ultime gare e Giorgia Spinelli, rientrata dall’infortunio.

Il tecnico rossonero confermerà la restante rosa, puntando molto sul tandem offensivo Giacinti-Dowie, che sino a questo momento ha realizzato 28 gol in campionato (circa il 60% del totale).

Milan femminile (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Tucceri; Giacinti, Dowie.