Inter-Milan femminile: segui la cronaca testuale del match di questa mattina allo Stadio Breda su MN24 – LIVE

Alle 12:30 il Milan femminile sfida l’Inter di Attilio Sorbi nel match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia. Le rossonere vogliono riscattare la pesante debacle di Vinovo per mano della Juventus in campionato.

Inter-Milan femminile

Finisce qui: cade il Milan allo stadio Breda ma con una buona possibilità di recuperare la qualificazione in vista del ritorno al Vismara

90+2′ – Clamorosa occasione per il Milan: Rask invece di tirare, prova a scodellare per Dowie, ne esce un pallone maldestro che si spegne sul fondo

90′ – 3 minuti di recupero

87′ – Schemi totalmente saltati, tanta confusione, il Milan attacca a testa bassa

84′ – Milan sprecone, le nerazzurre resistono

77′ – Palo dell’Inter!

73′ – Grande parata di Gilardi su Dowie ben servita da Giacinti!

70′ – PALO Del Milan con Grimshaw!

65′ – Rincon da calcio d’angolo mette in mezzo per Marinelli che incorna ma para Korenciova

62′ – Forcing Milan, ma i passaggi sono imprecisi. Il forte vento fa il resto

58′ – Lancio 35 metri di Hasegawa che taglia tutta la difesa nerazzurra, ma Giacinti viene chiusa sul più bello

53′ – Rossonere totalmente nella metacampo nerazzurra. Hasegawa è salita in cattedra

49′ – Milan in attacco! L’Inter si difende!

46′ – Iniziata la ripresa

Finisce il primo tempo!

45+1′ – Calcia Bergamaschi dalla distanza, palla che scende ma finisce sul fondo

45′ – 2 minuti di recupero

45′ – Tiro di Marinelli, palla alta

43′ – Buon fraseggio delle rossonere Dowie-Hasegawa-Dowie, ma l’Inter riesce a recuperare

39′ – L’Inter si difende, il Milan non riesce a pungere

36′ – Ammonita Pandini, salta il derby di ritorno

33′ – Grande lavoro di Mauro in fase di transizione. Grimshaw per il momento in ombra

30′ – Buona giocata di Hasegawa, per Giacinti che prova a saltare Debever senza però riuscirci

27′ – Squadre ora più corte, gara più tattica

23′ – Milan ora energico. Nerazzurre che soffrono sulla linea delle centrocampiste.

20′ – Giacinti fa tutto bene e calcia, pallone di poco alto

18′ – Grande partita allo stadio Breda. Squadre molto lunghe

15′ – GOOOOOOOAAAL DEL MILAN!!! Rask serve Giacinti che con un pallonetto scavalca Gilardi e riapre la qualificazione e partita

12′ – Gol dell’Inter: Moller lanciata sulla sinistra entra in area e calcia sotto la traversa, immobile Korenciova. 2-0

7′ – Grande occasione per il Milan: Conc semina il panico nella retroguardia nerazzurra si gira e insiste con il dribbling ma calcia tardi, tiro respinto

5′ – Gol dell’Inter: Korenciova para il rigore calciato da Rincon, ma Marinelli in ribattuta la mette dentro

4′ – Rigore per l’Inter fallo di Fusetti (mano)

3′ – Milan subito in controllo palla, in cerca del pertugio giusto. Hasegawa trequartista

1′ – Iniziata la sfida

Inter-Milan femminile 2-1, tabellino

RETE: 5′ Marinelli, 12′ Moller, 15′ Giacinti

Inter Women (4-3-3): Gilardi; Debever, Brustia, Catelli, Merlo; Pandini, Rincon, Alberghetti; Marinelli, Mauro (80′ Tarenzi), Moller. A disposizione: Aprile, Baresi, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Passeri, Vergani. Allenatore: Sorbi

Milan Femminile (4-3-3): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri (70′ Kulis); Conc (78′ Mauri), Rask, Hasegawa, Grimshaw; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Morleo, Tamborini, Coda, Vitale, Simic. Allenatore: Ganz.

Arbitro: Ricci

AMMONITA: Pandini

Inter-Milan femminile, la miglior giocatrice del match: