Milan Femminile Inter, le parole di Andreas dopo la vittoria nerazzurra nel derby di campionato

Milan Femminile Inter, Ivana Andreas, giocatrice nerazzurra, parla così della vittoria del derby in campionato: le parole

Ivana Andres ha parlato a Inter TV dopo la schiacciante vittoria ottenuta dall’Inter Women nel derby, esprimendo grande soddisfazione. La giocatrice ha sottolineato che la squadra è molto contenta e che la partita era stata preparata e costruita fin dal primo minuto.

Nonostante l’inizio in salita con il gol subito, Andres ha rimarcato che le grandi squadre si riconoscono proprio in momenti come questo. L’Inter Women è stata capace di ribaltare la situazione ed è molto felice per il risultato finale.

Milan Femminile Inter, Spirito di Gruppo e Prossimi Obiettivi

La squadra aveva molta voglia di giocare una gara di tale livello e, a suo parere, meritava la vittoria. Ivana Andres ha lodato il lavoro di tutto il gruppo, affermando che il successo è merito di tutte. Lavorare sempre per il gruppo e lottare unite è la chiave della loro performance. Adesso, l’obiettivo principale è superare il turno in Coppa Italia contro il Como, nel match in programma la domenica successiva.