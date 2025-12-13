HANNO DETTO
Milan Femminile Inter, le parole di Andreas dopo la vittoria nerazzurra nel derby di campionato
Milan Femminile Inter, Ivana Andreas, giocatrice nerazzurra, parla così della vittoria del derby in campionato: le parole
Ivana Andres ha parlato a Inter TV dopo la schiacciante vittoria ottenuta dall’Inter Women nel derby, esprimendo grande soddisfazione. La giocatrice ha sottolineato che la squadra è molto contenta e che la partita era stata preparata e costruita fin dal primo minuto.
Nonostante l’inizio in salita con il gol subito, Andres ha rimarcato che le grandi squadre si riconoscono proprio in momenti come questo. L’Inter Women è stata capace di ribaltare la situazione ed è molto felice per il risultato finale.
Milan Femminile Inter, Spirito di Gruppo e Prossimi Obiettivi
La squadra aveva molta voglia di giocare una gara di tale livello e, a suo parere, meritava la vittoria. Ivana Andres ha lodato il lavoro di tutto il gruppo, affermando che il successo è merito di tutte. Lavorare sempre per il gruppo e lottare unite è la chiave della loro performance. Adesso, l’obiettivo principale è superare il turno in Coppa Italia contro il Como, nel match in programma la domenica successiva.