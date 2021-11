MN24 – Infortunio Codina: le ultime sulle condizioni della rossonera

Laia Codina che era stata costretta a dare forfait contro il Pomigliano, va verso il recupero contro il Cittadella, su Jane invece…

Buone notizie per il Milan femminile di Maurizio Gazn in vista della sfida in Coppa Italia contro il Cittadella.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti Laia Codin, costretta a dare forfait per un fastidio muscolare contro il Pomigliano, ha smaltito l’infortunio e dovrebbe rientrare regolarmente covocabile per la partita. Refiloe Jane invece ha svolto un lavoro personalizzato.