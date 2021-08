Milan femminile: Hasegawa firma con il West Ham, i dettagli

Yui Hasegawa ha scelto il West Ham. La giapponese non ha rinnovato con il Milan femminile il proprio contratto scegliendo di…

Yui Hasegawa non ha rinnovato il contratto con il Milan femminile, come riportato dalla nostra redazione in esclusiva.

La giapponese, che era alla ricerca di un progetto più interessante, ha rifiutato la proposta del Real Madrid, avvenuta nei giorni scorsi (ruolo di vice), scegliendo il West Ham, che le ha presentato un’offerta economico-sportiva importante.

Anche il Barcellona e il Paris Saint-Germain si erano informate ma la volontà dell’ex rossonera è sempre stata chiara: giocare con continuità ed essere al centro del progetto.