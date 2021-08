MN24 – Milan femminile: le ultime sul futuro di Yui Hasegawa

Milan femminile: Yui Hasegawa non rinnoverà con il club rossonero. La giapponese è oggetto desiderio di tre club importanti europei

Yui Hasegawa non rinnoverà con il Milan femminile, come già riportato QUI in esclusiva dalla nostra redazione MilanNews24.com. La giapponese sarebbe oggetto desiderio di tre club importanti europei: Real Madrid, Barcellona e Paris Saint Germain.

La giocatrice, però, non avrebbe ancora preso una decisione sul proprio futuro. Non sono da escludere sorprese: una tra queste la possibilità di permanenza in patria.