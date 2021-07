Milan Femminile, Hasegawa sempre più lontana: Real Madrid favorito

Yui Hasegawa sempre più lontana dalla permanenza al Milan Femminile. Sulla centrocampista giapponese è fortissimo l’interesse del Real Madrid, che sembra essere in pole position. Non molla però nemmeno il Barcellona, più distante rispetto ai rivali spagnoli.

🚨 Per Yui #Hasegawa, il Real Madrid resta favorito come già riferito in esclusiva in precedenza. Il Barcellona, però, non avrebbe ancora alzato bandiera 🏳. #MilanFemminile

— Luca Maninetti (@MilanInter241) July 9, 2021