Milan femminile: un altro club europeo interessato ad Hasegawa

Milan femminile: non solo Barcellona e Paris Saint Germain, anche un altro top club europeo sarebbe sulle tracce di Hasegawa, le ultime

Yui Hasegawa non ha ancora rinnovato con il Milan femminile, il che permette a diversi top club di osservare più da vicino la situazione. La giapponese rimane comunque pedina fondamentale nello scacchiere di Maurizio Ganz.

Come vi abbiamo anticipato vi sarebbero due top club europei sulle tracce della nipponica: Barcellona e PSG. Inoltre, secondo quanto appreso dalla nostra redazione MilanNews24.com, vi sarebbe anche il Real Madrid (qualificatosi in Uefa Women Champions League in questa stagione).