Milan Femminile, Hasegawa in campo con il Giappone: 8-0 all’Ucraina

La centrocampista del Milan Femminile Yui Hasegawa protagonista con la maglia del Giappone in un’amichevole

Yui Hasegawa in campo per 67 minuti con il suo Giappone in un’amichevole internazionale contro l’Ucraina. La centrocampista del Milan Femminile è stata autrice di una buona prestazione. La gara è finita 8-0 per le nipponiche.

Sulla giocatrice tante sirene di mercato: come vi abbiamo già raccontato, vi sarebbero Barcellona, Real Madrid e PSG. Maurizio Ganz non sembra però intenzionato a privarsi di una delle sue pedine fondamentali in rosa.