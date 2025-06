Saelemaekers Milan, Allegri ha individuato il ruolo perfetto per lui: ecco dove giocherà il belga la prossima stagione. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan sta delineando le strategie per la prossima stagione e, tra le varie mosse tattiche, spicca un possibile nuovo ruolo per Alexis Saelemaekers. Stando alle ultime indiscrezioni, il duttile esterno belga potrebbe essere avanzato a vice Christian Pulisic, ricoprendo la fascia destra nel tridente offensivo. Una decisione che evidenzierebbe la volontà del club di ottimizzare le risorse interne e sfruttare al meglio la versatilità del giocatore.

Saelemaekers, che nelle ultime stagioni ha ricoperto diversi ruoli, dimostrando sempre grande impegno e spirito di sacrificio, sembra avere le caratteristiche ideali per questa nuova mansione. La sua rapidità, la capacità di dribbling e la propensione al cross lo rendono un’opzione interessante per dare il cambio a Pulisic, uno dei protagonisti della scorsa annata. L’americano, infatti, si è rivelato un elemento imprescindibile per il Milan, garantendo gol, assist e fantasia sulla corsia di destra. Avere un’alternativa affidabile e con caratteristiche simili diventa cruciale per gestire al meglio il dispendio di energie in una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa, con la squadra impegnata su più fronti.

Questa mossa permetterebbe al Milan di avere una soluzione interna di qualità senza dover ricorrere a ulteriori investimenti sul mercato per il ruolo di esterno destro offensivo. Saelemaekers, inoltre, conosce già gli schemi di gioco della squadra e ha un’ottima intesa con i compagni, fattore non trascurabile per garantire fluidità e coesione in campo.

Per il belga, questa potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per ritagliarsi un ruolo di maggiore spicco all’interno della rosa, dimostrando la sua evoluzione tattica e la sua importanza per il progetto rossonero. La sua capacità di adattarsi a diverse posizioni lo rende un jolly prezioso per il tecnico, che potrà contare su un elemento in grado di cambiare il volto della partita a seconda delle necessità.