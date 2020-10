Milan femminile: Ganz prepara la sfida contro la Juventus, le ultime

Milan femminile: lunedì le rossonere sfideranno la Juventus di Rita Guarino, oggi allenamento mattutino. Ganz recupera Longo e…

Lunedì 5 ottobre il Milan femminile sfiderà la Juventus di Rita Guarino nel primo crocevia della stagione. Un vero e proprio big match scudetto in quel di San Siro, sotto una cornice di 1000 spettatori.

Questa mattina intorno alle 10:30, presso il Centro Sportivo Vismara, le rossonere hanno svolto una seduta di allenamento in preparazione alla gara. Successivamente nel primo pomeriggio, l’intera squadra, insieme a tutto lo staff, si è recata in visita al Meazza.

LE NOVITÀ – Maurizio Ganz recupera Miriam Longo, tornata dopo l’infortunio alla spalla che ha costretto la giovane attaccante a rimanere ai box per un mese, oltre a Refiloe Jane, anch’ella tornata ad allenarsi in gruppo da circa una settimana e mezza dopo i problemi muscolari rimediati nel pre partita contro il San Marino.

Purtroppo, però, non giungono buone notizie per quanto riguarda il colpo estivo rossonero, Julia Simic. La tedesca non ha ancora smaltito i rispettivi problemi fisici e per questo motivo non farà parte al big match contro la Vecchia Signora. L’ex West Ham dovrebbe essere riabilitata al 100% tra la fine di ottobre e i primi di novembre, dunque per le gare con Napoli in Serie A e Cesena in Coppa Italia.

LA PROBABILE FORMAZIONE – In difesa potrebbe tornare Federica Rizza dal primo minuto, ma resta il ballottaggio con Valentina Bergamaschi. Reparto arretrato per il resto blindato con Tucceri sulla corsia di sinistra e il duo centrale Agard-Fusetti. A centrocampo torna Jane. Dopodiché è sfida a quattro per due maglie: Conc, Rask, Mauri e Kulis, con le prime due favorite.

Sulla trequarti, nonostante il recupero di Longo, Ganz potrebbe inserire Grimshaw, in grande spolvero nelle ultime partite. In avanti confermatissimo il tandem Giacinti-Dowie.

Milan femminile (4-3-1-2): Korenciova; Rizza, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane, Rask; Grimshaw; Giacinti, Dowie.

