Milan femminile, ammesso l’ingresso di 1000 spettatori contro la Juventus

Milan femminile, ammesso l’ingresso di mille spettatori per la sfida di campionato che si disputerà a San Siro lunedì contro la Juventus

Quella di lunedì 5 ottobre sarà una giornata storica per il calcio femminile, a San Siro andrà in scena il big match di campionato tra Milan e Juventus. Purtroppo l’emergenza coronavirus impone le classiche restrizioni ma per la gara del Meazza sarà ammesso l’ingresso per mille persone selezionate dal club rossonero.

Ultime dal campo: per la sfida contro la Juventus, Maurizio Ganz difficilmente potrà contare su Julia Simic ma recupera Miriam Longo.