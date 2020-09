MN24 – Milan femminile, contro la Juventus non ci sarà Simic. Torna Longo

Milan femminile, contro la Juventus sarà assente Julia Smic: la calciatrice tedesca non è ancora totalmente recuperata, torna Miriam Longo

Per la sfida in programma lunedì 5 ottobre a San Siro tra Milan femminile e Juventus, Maurizio Ganz non potrà contare su Julia Simic. La calciatrice tedesca non ha ancora totalmente recuperato dai propri acciacchi fisici e dovrebbe tornare pienamente a disposizione entro fine ottobre.

Chi invece torna ad essere arruolabile è Miriam Longo, totalmente recuperata dopo l’infortunio della prima giornata e pronta a disputare il big match di lunedì in un San Siro purtroppo ancora chiuso al pubblico.