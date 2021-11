Convocate Milan Femminile per l’Empoli: la lista di Ganz per il match

Convocate Milan femminile: ecco le rossonere che domani pomeriggio affronteranno l’Empoli nel match dell’ottava giornata. La lista

Il club ha appena comunicato le convocate del Milan femminile che prenderanno parte alla sfida casalinga prevista per domani pomeriggio contro l’Empoli e valevole per l’ottava giornata di campionato. Assenti rispetto alla trasferta di Firenze Fedele e Renzotti. Ancora fuori Vero Boquete e Jane e Thrige Andersen . Prima convocazione per Jonušaitė.

PORTIERI

Beka, Giuliani, Korenčiová.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Codina, Fusetti, Rizza, Tucceri Cimini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Mauri, Selimhodzic.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Giacinti, Jonušaitė, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.