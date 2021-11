MN24 – Infortunio Refilo Jane, la giocatrice verso il forfait contro l’Empoli

Refilo Jane non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia destra e va verso il forfait per la prossima gara contro l’Empoli

Tegola per Maurizio Ganz: come appreso dalla nostra redazione infatti, Refilo Jane viaggia spedita verso il forfait per la prossima gara contro l’Empoli.

La giocatrice, perno del centrocampo della squadra allenata da Maurizio Ganz, non ha infatti ancora risolto il problema alla caviglia. Nessuno vuole rischiare dunque: Jane avrà altri giorni a disposizione per tornare al massimo della condizione.