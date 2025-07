Calciomercato Milan, Jashari spiazza tutti! Decisione inaspettata e Tare in ansia. Cosa è successo

Calciomercato Milan, novità clamorosa Jashari: presenza confermata con il Brugge… Ultimissime notizie sui rossoneri

Ardon Jashari ha messo piede oggi al campo base del Club Brugge, come da programma. Il talentuoso centrocampista svizzero, da questo momento, inizierà ad allenarsi con la sua squadra per preparare la nuova stagione, un momento chiave per il suo futuro. La sua presenza in Belgio non spegne però le speranze del Milan, tutt’altro.

A Casa Milan l’ottimismo è ancora palpabile, nonostante Jashari si sia unito ai suoi compagni. La trattativa per portare il mediano a San Siro è tutt’altro che chiusa e i dirigenti rossoneri continuano a lavorare sotto traccia per trovare la quadra. Il Milan vede in Jashari il profilo ideale per rinforzare la mediana, un giocatore giovane ma già con una buona esperienza e margini di crescita importanti. La sua visione di gioco, la capacità di interdizione e la predisposizione al lancio lungo lo rendono un obiettivo prioritario per Allegri.

Il Brugge, dal canto suo, sta facendo il suo dovere, accogliendo il giocatore e integrandolo negli allenamenti. Tuttavia, la volontà di Jashari potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Si vocifera di un suo forte desiderio di vestire la maglia rossonera, affascinato dal progetto tecnico e dalla possibilità di giocare in un campionato prestigioso come la Serie A e di calcare i palcoscenici della Champions League.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi. Il Milan è pronto a sferrare l’assalto finale, magari con una nuova offerta che possa convincere il Club Brugge a cedere il proprio gioiello. L’attesa è spasmodica per i tifosi rossoneri, che sognano di vedere Jashari con la maglia numero 8 del Diavolo.